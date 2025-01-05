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Военный вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что катастрофа произошла 1 января в районе 18:00 мск.
По данным военного управления Следственного комитета России, вертолёт летел из Белгорода в Бутурлиновку в Воронежской области, но упал в поле около села Ковалево в Лискинском районе. После падения вертолёт сгорел.
В результате крушения погибли два члена экипажа.
В настоящее время причины аварии не разглашаются. Следственный комитет приступил к проведению проверки по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что вертолёт ВС Турции разбился в провинции Ыспарта в центральной части страны. В результате авиапроисшествия погибли четыре человека, находящихся на борту. Судно упало в районе АЗС.
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По данным военного управления Следственного комитета России, вертолёт летел из Белгорода в Бутурлиновку в Воронежской области, но упал в поле около села Ковалево в Лискинском районе. После падения вертолёт сгорел.
В результате крушения погибли два члена экипажа.
В настоящее время причины аварии не разглашаются. Следственный комитет приступил к проведению проверки по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что вертолёт ВС Турции разбился в провинции Ыспарта в центральной части страны. В результате авиапроисшествия погибли четыре человека, находящихся на борту. Судно упало в районе АЗС.
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Анастасия Чинкова