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Военный вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Воронежской области

Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Военный вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что катастрофа произошла 1 января в районе 18:00 мск.

По данным военного управления Следственного комитета России, вертолёт летел из Белгорода в Бутурлиновку в Воронежской области, но упал в поле около села Ковалево в Лискинском районе. После падения вертолёт сгорел.



В результате крушения погибли два члена экипажа.

В настоящее время причины аварии не разглашаются. Следственный комитет приступил к проведению проверки по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что вертолёт ВС Турции разбился в провинции Ыспарта в центральной части страны. В результате авиапроисшествия погибли четыре человека, находящихся на борту. Судно упало в районе АЗС.

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#аварии
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Аэропорты Ижевска, Казани и Перми вернулись к работе в штатном режиме
05 января 2025, 11:55

Фото: istockphoto/Sitikka

В российских аэропортах сняли ограничения на приём и вылет самолётов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани Перми, Казани, Нижнекамска и Ижевска.
Об этом в телеграм-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко. Первым возобновил работу в стандартном режиме аэропорт Ижевска. Ранее два самолёта, летевшие в город, был перенаправлены на запасной аэродром в Кирове. Затем были сняты ограничения на функционирование аэропортов в Казани Нижнекамске. Там меняли курс пять и одно воздушное судно соответственно. Позже штатно заработал и аэропорт Перми.

По словам Кореняко, ограничения на приём и вылет самолётов вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

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У экс-губернатора Пензенской области Белозерцева начали конфисковывать имущество
05 января 2025, 11:21

Фото: iStock/Miguel Angel Flores

У экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осуждённого за взяточничество, начали конфисковывать имущество. Его долги на данный момент превышают 8,4 миллиарда рублей, свидетельствуют документы суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в доход государства были обращены наличные деньги и наручные часы люксовых брендов Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz, общая стоимость которых составляет более 9,6 миллиона рублей. Производство по конфискации имущества было начато в конце ноября.

Напомним, что арест на имущество Белозерцева был наложен ещё в 2021 году, а, начиная с 2022 года, приставы взыскивают с него в доход государства долг, превышающий 242 миллиона рублей.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 450 миллионов рублей.

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#приставы
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В аэропорту Казани введен режим «Ковер»
05 января 2025, 09:18

Фото: istockphoto/Chalabala

В аэропорту Казани действует план «Ковер». Воздушная гавань временно не принимает не отправляет рейсы.
План «Ковер» введен для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов и пассажиров, сообщили в Росавиации. Как сообщает телеграм-канала Baza, введённые ограничения могут быть связаны с угрозой атаки беспилотников.

Одна из самых мощных атак ВСУ на Казань была зафиксирована 21 декабря. Тогда один БПЛА летел на промышленное предприятие, ещё один был сбит средствами противовоздушной обороны над рекой, шесть атаковали жилые дома. Появилась информация, что для атаки на столицу Татарстана ВСУ использовали беспилотник «Лютый», дальность его полета составляет до тысячи километров.

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В Воронежской области погибли два пилота в крушении военного вертолета
05 января 2025, 06:49

Фото: iStock/Zeferli

В Воронежской области потерпел крушение и сгорел военный вертолет Ми-28. Об этом сообщает воронежский портал «Мое» и со ссылкой на СК РФ.
«Военный вертолёт Ми-28 разбился и сгорел в Воронежской области. Трагедия произошла 1 января» — говорится в публикации.

Следственный комитет запустил проверку по факту происшествия. По информации Voronezh1, крушение случилось в Каменском районе региона. В аварии погибли два члена экипажа.

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CNN: 62 миллиона человек находятся под угрозой мощного бурана в США
05 января 2025, 02:05

Фото: iStock/Dreef

В США 62 миллиона человек находятся под угрозой мощного бурана в центральной и восточной части страны. Об этом рассказали на телеканале CNN.
«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении.

Шторм ожидается минимум в 12 американских штатах, где метеорологи предсказывают лед, снег мороз и порывы ветра до 18 метров в секунду. В регионах с теплым климатам могут начаться грозовые бури и ливни. Центр прогнозирования погоды NOAA предупредил, что ряд штатов могут встретить самый сильный снегопад за последнее десятилетие.

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В Москве после ДТП загорелся автомобиль
04 января 2025, 22:01

Фото: iStock/ ELizabethHoffmann

Два автомобиля столкнулись на 26-м км МКАД. Из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) один автомобиль загорелся, сообщили в Teлеграм-канале столичного департамента транспорта.
«На внутренней стороне 26-го км МКАД (в районе развязки с Липецкой улицей) столкнулись два автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города», — отметили в московском департаменте транспорта.

В ведомстве обратили внимание, что обстоятельства случившегося и данные о пострадавших в настоящий момент уточняются. Подчёркивалось, что движение в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено.

Ранее сообщалось, что произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса на Театральном проезде в Москве. Уточнялось, что при аварии никто из пассажиров не пострадал.

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#происшествия
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#москва
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Полиция проверяет сообщение о появлении 20 беспилотников в небе над Копенгагеном
04 января 2025, 20:31

Фото: iStock/georgealmanza

Полиция Дании проводит расследование после сообщения о 20 беспилотниках, которые якобы были замечены над портом Кёге к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявления местной полиции.
Местный житель вызвал полицию на место, на котором якобы увидел порядка 20 беспилотников, которые двигались с большой скоростью в сторону залива Кёге. На момент прибытия полицейских в небе оставались четыре аппарата.

В настоящее время полиция пытается определить количество дронов и их владельцев. Также местные правоохранители подчеркнули, что на момент появления дронов не выдавалось разрешения на полёты беспилотников в этом районе.

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#беспилотник
#полиция
#полеты
#дрон
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Ветеран СВО погиб в ДТП, возвращаясь с похорон отца
04 января 2025, 19:37

Фото: iStock/ Mihashi

Возвращавшийся с похорон отца ветеран спецоперации (СВО) 31-летний Денис Доценко скончался в ДТП, узнав о рождении дочери, сообщил портал V1.ru.
Ветерана специальной военной операции сбил автомобиль неподалеку от памятника всем павшим войнам «Журавли» в Ростовской области.

«Денис смело защищал свою Родину, прошел через тяжелейшие бои на херсонском направлении. Месяц назад он проводил в последний путь своего отца, который погиб на СВО, а сам погиб в тот момент, когда в его жизни появилась малышка, смысл жизни. [Дочь] он так никогда не увидит», — приводятся публикация одного из друзей Доценко в социальных сетях.

2 января мужчина обращался в зону СВО. Перед Ростовом ветеран остановился и вышел из автомобиля. Тогда ему позвонила супруга и поделилась тем, что только что родила ребёнка. Сразу после этой новости мужчину сбила машина, подчеркнули товарищи Дениса.

Друзья погибшего поделились, что на СВО Денис попал в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Ранее он трудился водителем у местного предпринимателя.

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#похороны
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Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение
СК РФ: обвинение предъявили двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам
04 января 2025, 19:23

Фото: iStock/BrianAJackson

Двум несовершеннолетним, участвующим в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.
Отмечается, что молодым людям 2007 и 2008 годов рождения предъявлено обвинение в подготовке к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывных веществ и взрывных устройств, которые были совершены группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, фигуранты заранее приобрели компоненты для создания самодельного взрывного устройства, после чего изготовили его и электродетонатор. Один из участников подготовки теракта переносил эти устройства в рюкзаке.

Также выяснилось, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области, который произошёл в ночь на 22 декабря 2024 года.

Теперь следствие намерено обратится в суд с ходатайством об избрании против задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

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