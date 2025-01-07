112: неизвестные обокрали квартиру певицы Юлии Паршуты в Москве

Юлия Паршута (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Квартиру исполнительницы Юлии Паршуты обчистили неизвестные в центре столицы, передает Telegram-канал 112.
По информации авторов поста, все случилось, пока певица отсутствовала в новогодние праздники. Преступники попали в жилище, а после отвертками и ножами вскрыли сейф. Пропали украшения с деньгами. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного ущерба и проводят проверку.
Перед этим «Радио 1» публиковало подробности убийства российского бизнесмена в Грузии. Мужчина был убит в ночь на воскресенье, 5 января.
Накануне вечером, 6 января, грузинские правоохранители сообщили об обнаружении тела предпринимателя в реке Накра. Семья направлялась в Местию из Зугдиди.
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Перед этим «Радио 1» публиковало подробности убийства российского бизнесмена в Грузии. Мужчина был убит в ночь на воскресенье, 5 января.
Накануне вечером, 6 января, грузинские правоохранители сообщили об обнаружении тела предпринимателя в реке Накра. Семья направлялась в Местию из Зугдиди.
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Никита Кротов