В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали при взрыве газа в гараже

В сельском поселении Заюково вечером 18 января произошла вспышка газовоздушной смеси. О происшествии сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.



По информации спасателей, в гараже на улице Кабардинской разгерметизировался газовый баллон. После утечки газовоздушная смесь воспламенилась, что и привело к возгоранию. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

На место происшествия оперативно выехали силы МЧС. К ликвидации возгорания и его последствий приступили 15 спасателей. Они задействовали три единицы специальной техники. В результате инцидента пострадали четыре взрослых человека. Всех пострадавших медики госпитализировали. Специалисты выясняют точные причины и обстоятельства происшествия.


