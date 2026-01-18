В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали при взрыве газа в гараже

18 января 2026, 21:18

Фото: Istock/Bet_Noire

В сельском поселении Заюково вечером 18 января произошла вспышка газовоздушной смеси. О происшествии сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.





По информации спасателей, в гараже на улице Кабардинской разгерметизировался газовый баллон. После утечки газовоздушная смесь воспламенилась, что и привело к возгоранию. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.



На место происшествия оперативно выехали силы МЧС. К ликвидации возгорания и его последствий приступили 15 спасателей. Они задействовали три единицы специальной техники. В результате инцидента пострадали четыре взрослых человека. Всех пострадавших медики госпитализировали. Специалисты выясняют точные причины и обстоятельства происшествия.

