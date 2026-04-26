Подросток погиб при столкновении питбайка с автомобилем в Пятигорске
В Пятигорске (Ставропольский край) 26 апреля произошло смертельное ДТП с участием питбайка и автомобиля KIA. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в Телеграм-канале.
Авария случилась на улице Георгиевской. По данным ведомства, 15‑летний подросток управлял питбайком без водительских прав. Он предпринял попытку обогнать легковой автомобиль, но в этот момент машина начала поворачивать. Столкновение произошло на высокой скорости.
Водитель питбайка погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. Кроме того, пострадал его 18-летний пассажир, которого госпитализировали с тяжелыми травмами.
Ранее еще один подросток на питбайке разбился насмерть. Авария случилась в Самарской области.
Читайте также: