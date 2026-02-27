Два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Ленобласти
На 120-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков» в Ленинградской области столкнулись Volkswagen Golf и грузовик Scania. В результате аварии в Лужском районе погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По предварительным данным, ДТП случилось вечером 26 февраля. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. От удара Scania съехала в правый по ходу движения кювет.
Водитель и один пассажир Volkswagen погибли на месте до приезда скорой. Второй пассажир, находившийся на заднем сиденье, получил крайне тяжёлые травмы, но выжил. Его госпитализировали. В настоящий момент полиция устанавливает личности погибших и пострадавшего и выясняет все обстоятельства аварии.
