Два человека погибли в аварии в Петербурге
Смертельная авария с участием грузовика произошла на Московском шоссе в Петербурге. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Водитель 1966 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo, двигался из Ленинградской области в город. По неизвестным причинам мужчина не заметил припаркованные на выделенной полосе «ПАЗ» и «Камаз», водители которых занимались заменой колес.
Грузовик протаранил транспортные средства и сбил автомобилистов. Оба мужчины скончались на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.
Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины, которые привели к трагедии.
