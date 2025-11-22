Два человека погибли в результате аварии на трассе в ЕАО

22 ноября 2025, 06:59

Фото: istockphoto / Mikhail Yakovlev

На федеральной трассе «Амур» в Еврейской автономной области произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие с участием автовоза и внедорожника Mitsubishi Pajero Mini. Об этом сообщило региональное управление МВД России.