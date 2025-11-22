Два человека погибли в результате аварии на трассе в ЕАО
На федеральной трассе «Амур» в Еврейской автономной области произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие с участием автовоза и внедорожника Mitsubishi Pajero Mini. Об этом сообщило региональное управление МВД России.
В результате столкновения транспортных средств погибли два человека. Среди них – водитель внедорожника и пассажирка.
По словам водителя автовоза, виновником аварии стал мужчина за рулем Mitsubishi, который, как утверждает участник аварии, выехал на полосу встречного движения.
Особое внимание правоохранителей в ходе первичного осмотра места происшествия привлекло то, что иномарка оборудована летней резиной несмотря на наступивший зимний сезон. Точные причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам уполномоченных органов.
