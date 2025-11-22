Один человек погиб при столкновении иномарок в Красноярске

22 ноября 2025, 06:33

Фото: istockphoto / Chalabala

В Красноярске произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием легковых автомобилей Toyota и Kia. Инцидент случился 22 ноября и привел к гибели одного человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.