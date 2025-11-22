Один человек погиб при столкновении иномарок в Красноярске
В Красноярске произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием легковых автомобилей Toyota и Kia. Инцидент случился 22 ноября и привел к гибели одного человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в результате аварии 41‑летний водитель автомобиля Kia скончался на месте от тяжелых увечий до приезда медиков. Мужчина, находившийся за рулем Toyota, получил травмы различной степени тяжести, ему понадобилась помощь медиков.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в Ленинградской области пешеход попал под колеса автомобиля. Очевидцы рассказали, что видели, как врачи оказывали пострадавшему помощь на месте происшествия.
