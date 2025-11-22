В Индии пьяный мужчина изнасиловал и убил 19-летнюю девушку

22 ноября 2025, 06:46

NDTV: житель Индии изнасиловал и убил 19-летнюю девушку

Фото: istockphoto / demaerre

В индийском штате Уттар‑Прадеш полиция задержала 28‑летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 19‑летней девушки. О происшествии 21 ноября сообщило издание NDTV.