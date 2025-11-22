В Индии пьяный мужчина изнасиловал и убил 19-летнюю девушку
В индийском штате Уттар‑Прадеш полиция задержала 28‑летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 19‑летней девушки. О происшествии 21 ноября сообщило издание NDTV.
Тело погибшей обнаружили двумя днями ранее в дренажном канале неподалёку от её родной деревни. По информации правоохранительных органов, на теле девушки присутствовали признаки насильственной смерти, а тело нашли в полураздетом состоянии.
Следствие установило, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом привёл жертву на горчичное поле. Он убедил девушку помочь ему перенести дрова, а затем изнасиловал её. Когда пострадавшая попыталась сопротивляться, преступник задушил жертву.
В ходе расследования задержанный полностью признал вину. Полиция продолжает выяснять обстоятельства трагедии.
Читайте также: