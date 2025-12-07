В США беременную женщину изнасиловали и жестоко убили

07 декабря 2025, 05:47

The Mirror: беременную женщину изнасиловали и убили в США

Фото: istockphoto / AlessandroPhoto

Полиция американского штата Род‑Айленд задержала подозреваемых в жестоком убийстве женщины, которая находилась на раннем сроке беременности. Об этом пишет The Mirror.