В США беременную женщину изнасиловали и жестоко убили
Полиция американского штата Род‑Айленд задержала подозреваемых в жестоком убийстве женщины, которая находилась на раннем сроке беременности. Об этом пишет The Mirror.
Сразу восьмерых человек отправили в места лишения свободы по делу об убийстве и изнасиловании 24‑летней Эрики Бейдер.
Изуродованный труп девушки обнаружили 27 октября в лесном массиве города Поутакет. По информации от семьи погибшей, Эрика подверглась жестокому нападению. Её избили, изнасиловали и убили, а затем скрыли тело в лесу.
Полиция пока не раскрывает подробности расследования, однако близкие утверждают, что инцидент произошёл в Централь‑Фоллсе, где жертва проживала некоторое время.
Семья убитой утверждает, что Эрика не была знакома с преступниками. По словам родственников, девушка подвергалась насилию и пыталась бежать, но её схватили, вернули в здание и продолжали удерживать как заложницу.
Читайте также: