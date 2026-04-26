Фигурант по делу об убийстве женщины в Москве должен свыше 565 тысяч рублей

Общая задолженность мужчины, подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы, по кредитам и штрафам превышает 565 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.





Согласно материалам судебных приставов и судебным документам, с 2019 года в отношении него возбудили 52 исполнительных производства. Шесть из них, открытых в этом году, прекратили за отсутствием активов.



Основная часть действующих взысканий — неоплаченные штрафы ГИБДД на 166 тысяч рублей, а также 22 тысячи рублей штрафов других органов. Кроме того, в текущем году начали взыскание кредитных долгов (более 350 тысяч рублей), долга по ЖКХ (семь тысяч рублей) и штрафа в 11 тысяч рублей за несвоевременную уплату административного штрафа. Также с мужчины взыскивается исполнительский сбор в шесть тысяч рублей.



Трагедия произошла в субботу — тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в одном из офисов на западе столицы. Возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали. По предварительным данным правоохранителей, причиной конфликта стало раздражение мужчины из-за стройки возле его дома — он пришёл в офис и напал на женщину. Ранее фигурант состоял на учёте у психиатра.



