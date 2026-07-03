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Появились новые детали о личности разыскиваемой по взрыву в Монако

Spiegel: разыскиваемая по взрыву в Монако владеет стрелковым оружием
Фото: istockphoto/ipopba

По данным расследования французских служб безопасности, фигурантка дела о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева может иметь навыки обращения с оружием. Об этом стало известно 3 июля.



Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на соответствующие материалы, 39-летняя женщина обладает охотничьим опытом и, предположительно, имеет легальный доступ к огнестрельному оружию. Отмечается, что подозреваемая прибыла в Германию в 2022 году в статусе беженки.

До этого момента она не привлекала внимания немецких правоохранительных органов. По официальным данным, последним местом её регистрации значится город Хофхайм-ам-Таунус.

Ранее Интерпол распространил ориентировку на разыскиваемую с указанием её национальности и особых примет. В Германии полиция уже провела обыск и изъяла автомобиль, принадлежащий подозреваемой, в рамках расследования инцидента со взрывом в Монако.

Никита Кротов

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