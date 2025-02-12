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Два человека погибли в смертельном ДТП в Челябинской области

Фото: istockphoto/conejota

Фото: istockphoto/conejota

Жизни двоих человек унесло смертельное ДТП в Челябинской области с участием автобуса и легковушки. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, все произошло на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
Предварительно, водитель рейсового автобуса вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Matiz.

«В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, несовершеннолетние пассажиры автомобиля Daewoo Matiz, девочка 10 лет и мальчик 2 лет, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.



На месте работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Мытищах задержали племянника российской знаменитости.

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В Воронеже скончалась девушка, которая подожгла два кафе по указке мошенников
12 февраля 2025, 19:11

Фото: iStock/sudok1

В Воронеже скончалась София Белявцева, которая подожгла два кафе по указке мошенников, пишет Baza.
Напомним, утром 29 января 20-летняя девушка зашла в кафе Buntaro на Плехановской улице Воронежа, облила мебель зажигательной смесью и подожгла. В этот момент в помещении находилась одна посетительница и сотрудница кафе. Все трое попали в больницу с ожогами, но больше всех пострадала виновница пожара. У нее диагностировали ожоги 90% тела. У сотрудницы кофейни – 40% ожогов тела, а у посетительницы – 20.

При расследовании инцидента следователи выяснили, что совершить поджог девушке указали некие люди. Позже стало известно, что за день до этого, девушка подожгла заведение той же сети в парке «Алые Паруса».

14 дней врачи боролись за жизнь Белявцевой, однако 12 февраля она скончалась в больнице. Другие пострадавшие девушки находятся под наблюдением врачей.

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Российский турист погиб, скатившись с водной горки в Таиланде
Mash: Российский турист погиб, скатившись с водной горки в Таиланде
12 февраля 2025, 19:04

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

33-летний российский турист скатился с водной горки и умер во время экскурсии в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Андрей из Иркутской области приехал в Таиланд и взял экскурсию на остров Ко Сак за 1000 батов (примерно три тысячи рублей). В стоимость экскурсии входил безлимитный алкоголь, шведский стол, а также водная горка, которая находится прямо на корабле.

Россиянин скатился с аквагорки, ударился о воду и получил серьезную травму спины. По словам очевидцев, когда мужчина вернулся на борт, то пожаловался на сильную боль в спине. Вскоре турист рухнул на палубу без сознания.

В больнице Андрей скончался. По данным тайской полиции, причина трагедии — лишний вес Андрея (больше 150 кг).

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Племянника Екатерины Варнавы задержали в Мытищах за пособничество мошенникам
12 февраля 2025, 15:09

Фото: iStock/Rawf8

Племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы задержали в Мытищах за пособничество телефонным мошенникам. Парень должен был получить деньги от жертвы и передать их своим кураторам, пишет Mash.
Согласно сообщению, полицейские задержали 19-летнего Георгия Варнаву с поличным прямо в момент встречи с 87-летней пенсионеркой. Ранее мошенники по телефону убедили женщину снять все свои деньги со счетов и передать их курьеру для перевода на пресловутый «безопасный счет».

Но тут сотрудники банка сразу поняли, что пенсионерка стала жертвой обманной схемы, и вызвали полицию. После этого все общение бабушки со злоумышленниками проходило под контролем силовиков.

Женщина встретилась с курьером и передала ему 350 тысяч рублей. Пособника задержали. Им оказался Георгий Варнава. Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до шести лет колонии. Однако сейчас следователи выясняют, знал ли Варнава о мошенничестве или же его использовали вслепую.

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Красноярская школьница родила недоношенного ребенка и выкинула в мусорный бак
12 февраля 2025, 14:15

Фото: iStock/vgen_Prozhyrko

В Красноярске 16-летняя школьница родила ребенка дома на 22-й неделе беременности и выбросила ребенка в мусорный бак. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СК по региону.
Отмечается, что ребенок, несмотря на сильную недоношенность, родился живым. У самой же девушки открылось кровотечение после родов, и ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Когда медики спросили, где находится ребенок, школьница ответила, что отдала его прохожей женщине. На самом же деле она выбросила малыша в мусорный бак.

По факту убийства новорожденного ребенка собственной матерью заведено уголовное дело. Известно, что девушка живет в квартире с матерью, отчимом и братьями.

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RT: меру пресечения основателю iSpring Ускову изберут 12 февраля
12 февраля 2025, 13:35

Фото: istockphoto/Rawf8

Меру пресечения основателю iSpring Юрию Ускову изберут 12 февраля, сейчас он задержан на 48 часов. Об этом заявил замдиректора «Ричмедиа» (головная компания iSpring) Николай Зыков в разговоре с RT.
По его словам, Ускова задержали накануне, 10 февраля, когда тот выехал из дома. Основателя компании увезли на допрос, отметил заместитель, после чего он был официально задержан.
«Основателя IT-фирмы iSpring из Марий Эл Юрия Ускова задержали, предположительно, из-за покупки земель «по заниженной цене». Сам Усков не признает вину и считает, что дело завели из-за его публичной критики застройки зеленых рощ в Йошкар-Оле», — пишет RT.
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