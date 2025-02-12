Два человека погибли в смертельном ДТП в Челябинской области

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Жизни двоих человек унесло смертельное ДТП в Челябинской области с участием автобуса и легковушки. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, все произошло на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
Предварительно, водитель рейсового автобуса вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Matiz.
На месте работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Мытищах задержали племянника российской знаменитости.
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«В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, несовершеннолетние пассажиры автомобиля Daewoo Matiz, девочка 10 лет и мальчик 2 лет, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.
На месте работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Мытищах задержали племянника российской знаменитости.
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Никита Кротов