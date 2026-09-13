Пациент в тапках и шортах вышел из российской больницы и пропал
В Тюмени развернули масштабную поисковую операцию: волонтеры разыскивают 27-летнего Григория Перина. Утром 13 сентября мужчина покинул территорию Областной клинической больницы №2 и пропал, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
По информации волонтеров, в момент ухода тюменец был дезориентированным и направился в неизвестном направлении. Мужчина был легко одетым — на нем только темно-серые шорты и черные тапки.
Отмечается, что пропавший имеет проблемы со здоровьем, связанные с потерей памяти, и может нуждаться в медицинской помощи. Поиски продолжаются.
Тем временем в Свердловской области в Белоярском районе уже более недели не могут найти 70-летнего Анатолия Захарова. Пенсионер бесследно исчез 6 сентября: он отправился за опятами в лес в компании сестры и ее подруги.
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