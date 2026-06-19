Мужчина полгода спаивал малолетнего школьника, чтобы не пьянствовать в одиночку

19 июня 2026, 05:50

В Амурской области мужчина полгода спаивал малолетнего сына своей сожительницы

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Амурской области мужчина на протяжении полугода спаивал малолетнего школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.





Согласно материалу, 37-летний житель посёлка Магдагачи не хотел пить в одиночку и привлёк к застольям сына своей сожительницы. С июля прошлого года по январь 2026-ого они регулярно употребляли спиртное вместе. В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.



Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве врачи детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли малыша, получившего ожог III степени от горячего масла. Ребёнок опрокинул на себя раскалённую сковороду, в результате чего пострадали его лоб, веко и правая щека. Затылочная область головы получила самые серьезные повреждения, поскольку масло задержалось в волосах.