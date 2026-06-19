В Ингушетии свыше шести тысяч человек ищут пропавшего на реке Сунжа мальчика

19 июня 2026, 00:16

Фото: кадр видео с канала в MAX «МЧС Республики Ингушетия»/@id606013463_gos

В Ингушетии уже свыше шести тысяч человек ведут поиски малолетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа несколько дней назад. Об этом сообщили в канале «МЧС Республики Ингушетия» на платформе MAX.





В понедельник стало известно об исчезновении ребёнка на реке в городе Карабулак, поиски начались незамедлительно. Вскоре к работам присоединились спасатели, волонтёры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители не только Ингушетии, но и соседних регионов.



