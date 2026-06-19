В Ингушетии свыше шести тысяч человек ищут пропавшего на реке Сунжа мальчика
В Ингушетии уже свыше шести тысяч человек ведут поиски малолетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа несколько дней назад. Об этом сообщили в канале «МЧС Республики Ингушетия» на платформе MAX.
В понедельник стало известно об исчезновении ребёнка на реке в городе Карабулак, поиски начались незамедлительно. Вскоре к работам присоединились спасатели, волонтёры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители не только Ингушетии, но и соседних регионов.
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Проверку по факту инцидента также проводят региональные СУСК и прокуратура. Существует вероятность, что несовершеннолетний трагически утонул.
На месте развернут оперативный штаб. Всего в спасательных операциях принимают участие свыше шести тысяч человек, задействуется 37 единиц техники. Поисковую территорию поделили на сектора — начиная от карабулакского моста до границы с Чечней. Отдельные отрезки русла перекрывают, чтобы можно было провести детальный осмотр дна. Работы идут круглосуточно, хотя их осложняют мутная вода и продолжающиеся дожди.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярском крае пожарный с друзьями спас трех детей. Мальчиков унесло течением во время перехода реки Чадобец вброд, однако оказавшиеся рядом мужчины заметили группу несовершеннолетних в беде и бросились им на помощь.