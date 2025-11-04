Достижения.рф

Уральский хоккеист скончался за пять минут до конца игры

На Урале хоккеисту стало плохо прямо во время матча, он умер
Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Екатеринбурге во время матча у хоккеиста команды «Автопапы» Александра Красовского появилось недомогание. Об этом сообщает Е1.



Игра шла против «Уральских волков» — по словам друга спортсмена, за пять минут до окончания встречи у него остановилось сердце, и его не удалось спасти.

Друг также отметил, что семь лет назад у мужчины был инфаркт. У почившего остались жена и двое детей.

Ранее также сообщалось о ДТП с участием детской хоккейной команды в Ростовской области — авария, по предварительным данным экстренных служб, произошла в районе хутора Потапов Волгодонского района.

Никита Кротов

