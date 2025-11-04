Уральский хоккеист скончался за пять минут до конца игры

04 ноября 2025, 18:55

На Урале хоккеисту стало плохо прямо во время матча, он умер

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Екатеринбурге во время матча у хоккеиста команды «Автопапы» Александра Красовского появилось недомогание. Об этом сообщает Е1.