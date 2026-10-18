Два человека пострадали в массовой аварии с мотоциклом в Москве
В центре Москвы столкнулись мотоцикл и три автомобиля, двум пострадавшим понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
По предварительной информации, водитель автомобиля каршеринга не уступил дорогу мотоциклисту, что и стало причиной аварии. Байк врезался в арендованную машину, а потом столкнулся с иномарками Hongqi и Toyota. Второй автомобиль двигался по встречной полосе.
В результате инцидента пострадали два человека — мотоциклист и его пассажирка. Их госпитализировали на машине скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее смертельное ДТП зафиксировали в Дагестане. В столкновении нескольких автомобилей погибли два человека.
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