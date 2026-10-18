В США военный упал с крыши стадиона посреди футбольного матча
В США военный упал с крыши на стадионе в Сан-Антонио и выжил
В США военнослужащий упал с крыши стадиона во время церемониального спуска по веревке перед футбольным матчем. Об этом 18 октября сообщило издание The Athletic.
Инцидент произошел во время игры между командами Военно-морской академии США и Техасского университета в Сан-Антонио. Мужчина должен был спуститься с крыши здания на глазах у тысяч зрителей, однако сорвался и рухнул на поле с высоты десятков метров.
Зрители шокировались произошедшим. Несмотря на падение, военнослужащий выжил — его доставили в больницу.
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