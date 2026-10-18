В США военный упал с крыши стадиона посреди футбольного матча

18 октября 2026, 21:28

В США военный упал с крыши на стадионе в Сан-Антонио и выжил

Фото: istockphoto/mirror-images

В США военнослужащий упал с крыши стадиона во время церемониального спуска по веревке перед футбольным матчем. Об этом 18 октября сообщило издание The Athletic.