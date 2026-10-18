В Дагестане произошло смертельное ДТП: два человека погибли

18 октября 2026, 22:45

В Дагестане в результате ДТП госпитализировали четырех человек, двое погибли

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Два человека погибли, еще четырех госпитализировали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех легковых автомобилей в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.





По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье вблизи села Акайтала. Столкнулись автомобиль Changan и две Lada Priora. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.





«По информации на 18.50 (мск), пострадали шесть человек, в том числе двое погибших. Четверо госпитализированы в центральную городскую больницу Буйнакска, состояние тяжелое», — говорится в сообщении.