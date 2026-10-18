В Приморье семь человек попали в ДТП
В Приморском крае в результате аварии пострадали семь человек, пятерых из них, включая двоих детей, госпитализировали. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Как уточнили в минздраве, в приемное отделение Артемовской городской больницы поступили семь человек, в том числе дети. Двоим пациентам помощь оказали амбулаторно в травмпункте, еще пять человек госпитализировали.
Ранее в воскресенье полиция сообщала, что в аварии в одном из поселков пострадали шесть человек, включая двоих детей. По данным ведомства, произошло столкновение автомобилей Toyota Estima и Honda S-MX.
Перед этим в Подмосковье произошло смертельное ДТП. Двое погибли.
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