В Приморье семь человек попали в ДТП

18 октября 2026, 21:15

В Приморье произошло ДТП с Toyota Estima и Honda S-MX, семеро пострадали

Фото: istockphoto/z1b

В Приморском крае в результате аварии пострадали семь человек, пятерых из них, включая двоих детей, госпитализировали. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.