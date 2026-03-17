Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Брянской области
ВСУ атаковали Трубчевский район Брянской области, пострадали два человека. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, украинский дрон целенаправленно нанес удар по движущемуся автомобилю с мирными жителями. Находящиеся в салоне мужчины получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу и оказали им необходимую помощь. При этом автомобиль был полностью уничтожен.
Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. Несколькими часами ранее Богомаз сообщал об ударе ВСУ по Климовскому району, где получили повреждения два жилых дома.
Кроме того, киевский режим продолжил попытки атаковать столицу. В ночь на 17 марта российская ПВО сбила около 30 беспилотников в небе над Московским регионом.
