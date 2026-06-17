Две маленькие сестры утонули на глазах у родных в Сургуте
Две несовершеннолетние сестры утонули во время купания в водоеме в Сургуте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Трагедия произошла вечером 17 июня на территории СТ «Берендей». По данным телеканала РЕН ТВ, погибшим было девять и двенадцать лет. В этот момент на берегу находились родственники, однако они не заметили, когда девочки начали уходить под воду. Что именно произошло, пока неизвестно.
В СУ СК Югры уточнили, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
На место также выезжал заместитель прокурора Сургута, надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности на водных объектах и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что труп младенца нашли в мусорном баке в Ростове-на-Дону.
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