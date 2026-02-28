Снег обрушил крышу хостела в Татарстане
В Казани из-за скопившегося снега обрушилась крыша хостела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
ЧП произошло в здании на Товарищеской улице. По словам жильцов, они неоднократно просили коммунальные службы убрать сугробы и наледь с кровли, однако, как утверждается, никто так и не приехал.
В итоге крыша рухнула. Очевидцы рассказали, что от удара со стен посыпались кирпичи. О пострадавших не сообщается, но на снимках с места видно автомобиль, похожий на реанимационную машину, у здания собрались люди.
Ранее похожий случай произошел в Нижегородской области. Там под тяжестью снега обвалилась кровля многоквартирного дома. Сейчас проводится демонтаж конструкций и расчистка территории. Местные жители утверждают, что обошлось без пострадавших лишь по счастливой случайности.
