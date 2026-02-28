Мужчину подозревают в убийстве брата в Курской области

28 февраля 2026, 17:53

Суд арестовал гражданина Грузии по делу об убийстве его брата в Курской области

Фото: istockphoto/AMilkin

В Курской области суд заключил под стражу гражданина Грузии, которого подозревают в убийстве родного брата. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.