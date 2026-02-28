Мужчину подозревают в убийстве брата в Курской области
Суд арестовал гражданина Грузии по делу об убийстве его брата в Курской области
В Курской области суд заключил под стражу гражданина Грузии, которого подозревают в убийстве родного брата. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Касторенская районная инстанция арестовала 49-летнего уроженца Грузии на два месяца. По версии следствия, 20 февраля в квартире дома в поселке Новодворский между братьями вспыхнул конфликт.
В ходе ссоры подозреваемый ударил 58-летнего мужчину по голове деревянной дубинкой. Пострадавший умер на месте.
