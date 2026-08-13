При пожаре на свинокомплексе в Забайкалье погибли примерно 1200 поросят
Примерно 1200 поросят погибли в результате ночного пожара на свинокомплексе в Забайкалье. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Огонь охватил три животноводческих корпуса в посёлке Маккавеево — пламя быстро распространилось на 800 квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.
На место оперативно прибыли огнеборцы. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что тушением занимались 19 человек, которые задействовали семь единиц техники. К сожалению, спасателям удалось вывезти из горящих зданий лишь 300 поросят — остальные умерли. В настоящий момент открытое горение уже ликвидировали, специалисты проливают территорию и разбирают повреждённые конструкции.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Саратове 22-летний житель Ленинского района стал жертвой мошенников после общения в приложении для знакомств. Молодой человек лишился сбережений, 16 раз заплатив аферистам за один билет в театр.
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