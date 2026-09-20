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Два курьера полезли в пещеры и пропали в российском регионе

Двух курьеров спасли из Саблинских пещер в Ленобласти
Фото: iStock/Sergey Panikhin

В Ленобласти два курьера в рабочей форме заблудились в Саблинских пещерах и пропали. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба региона в своем телеграм-канале.



Пропавших нашли на следующий день и благополучно вывели наружу. С какой целью мужчины забрались в пещеру, не уточняется, как и информация об их самочувствии. На появившейся в сети фотографии видно, что оба были одеты в розовую форму известной службы доставки.

Самостоятельное посещение Саблинских пещер в Тосненском районе считается опасным: в подземелье можно заблудиться, получить травму, также существует риск обрушения.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии в горной расщелине нашли тело пропавшего туриста, который отправился в поход 14 сентября. Спасатели выехали на поиски и задействовали вертолет Ми-8, однако в первый день найти мужчину не удалось.

Лидия Пономарева

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