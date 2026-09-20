Два курьера полезли в пещеры и пропали в российском регионе
В Ленобласти два курьера в рабочей форме заблудились в Саблинских пещерах и пропали. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба региона в своем телеграм-канале.
Пропавших нашли на следующий день и благополучно вывели наружу. С какой целью мужчины забрались в пещеру, не уточняется, как и информация об их самочувствии. На появившейся в сети фотографии видно, что оба были одеты в розовую форму известной службы доставки.
Самостоятельное посещение Саблинских пещер в Тосненском районе считается опасным: в подземелье можно заблудиться, получить травму, также существует риск обрушения.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии в горной расщелине нашли тело пропавшего туриста, который отправился в поход 14 сентября. Спасатели выехали на поиски и задействовали вертолет Ми-8, однако в первый день найти мужчину не удалось.
Читайте также: