Два курьера полезли в пещеры и пропали в российском регионе

20 сентября 2026, 12:42

Двух курьеров спасли из Саблинских пещер в Ленобласти

Фото: iStock/Sergey Panikhin

В Ленобласти два курьера в рабочей форме заблудились в Саблинских пещерах и пропали. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба региона в своем телеграм-канале.