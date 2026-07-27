Два неадеквата хватали девушку за ноги и юбку в вагоне московского метро

27 июля 2026, 14:34

Двое мужчин приставали к девушке у станции метро «Черкизовская» в Москве

Фото: istockphoto/Svetlana123

На станции «Черкизовская» двое неизвестных совершили нападение на пассажирку в вагоне московского метро. Об этом пишет телеграм-канал «Москва с огоньком».