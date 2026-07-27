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Два неадеквата хватали девушку за ноги и юбку в вагоне московского метро

Двое мужчин приставали к девушке у станции метро «Черкизовская» в Москве
Фото: istockphoto/Svetlana123

На станции «Черкизовская» двое неизвестных совершили нападение на пассажирку в вагоне московского метро. Об этом пишет телеграм-канал «Москва с огоньком».



Мужчины вели себя неадекватно, приставали к девушке и хватали ее за одежду. Пострадавшей удалось покинуть состав и благополучно добраться до дома благодаря вмешательству неравнодушного попутчика, который пресек действия злоумышленников.

Инцидент произошел быстро. Девушка не успела поблагодарить своего спасителя.

Ранее москвича арестовали после поездки в метро из-за тату на шее. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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