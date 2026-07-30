Достижения.рф

Подросток погиб в ДТП в Подмосковье

СК: в результате ДТП в Подмосковье погиб 14-летний подросток
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Следственный комитет Московской области инициировал уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения после трагедии в одном из городских округов. Как сообщили в региональном главке СКР, смертельное столкновение произошло в деревне.



Несовершеннолетний водитель автомобиля Changan потерял контроль над машиной, вылетел на левую обочину и протаранил стоящий грузовой транспорт. В результате полученных травм скончались сам рулевой и его 21-летний пассажир.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Других подробностей не приводится.

Ранее девятилетний ребёнок сел за руль автомобиля и устроил ДТП в Амурской области. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0