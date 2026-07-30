Подросток погиб в ДТП в Подмосковье
Следственный комитет Московской области инициировал уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения после трагедии в одном из городских округов. Как сообщили в региональном главке СКР, смертельное столкновение произошло в деревне.
Несовершеннолетний водитель автомобиля Changan потерял контроль над машиной, вылетел на левую обочину и протаранил стоящий грузовой транспорт. В результате полученных травм скончались сам рулевой и его 21-летний пассажир.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Других подробностей не приводится.
Ранее девятилетний ребёнок сел за руль автомобиля и устроил ДТП в Амурской области. Подробности в нашем материале.
Читайте также: