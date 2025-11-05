Два ребенка погибли при пожаре в Сургуте
Жертвами возгорания в дачном доме в Сургуте стали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
На место происшествия оперативно прибыли псотрудники экстренных служб. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела женщины и двоих детей. Также пострадал мужчина, которого госпитализировали медики.
Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать пламя. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются специалистами МЧС и следственными органами.
Ранее стало известно о крупном пожаре в доме престарелых в Боснии и Герцеговине. Жертвами возгорания стали минимум десять человек.
