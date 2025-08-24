Два рейса Pegasus Airlines из Бодрума в Москву отменены из-за неисправности самолетов

24 августа 2025, 00:40

Около 200 пассажиров не могут вылететь из Бодрума в Москву из-за отмены рейсов

Фото: Istock/AlxeyPnferov

Два рейса авиакомпании Pegasus Airlines из Бодрума в Москву были отменены 24 августа 2025 года из-за технических неисправностей самолетов, оставив около 200 пассажиров без своевременной информации и помощи. Официальных сообщений о закрытии аэропорта Внуково не поступало.