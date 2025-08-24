Два рейса Pegasus Airlines из Бодрума в Москву отменены из-за неисправности самолетов
Два рейса авиакомпании Pegasus Airlines из Бодрума в Москву были отменены 24 августа 2025 года из-за технических неисправностей самолетов, оставив около 200 пассажиров без своевременной информации и помощи. Официальных сообщений о закрытии аэропорта Внуково не поступало.
По словам пассажиров, представители авиакомпании первоначально объяснили отмену рейсов закрытием аэропорта Внуково.
Однако официальных сообщений о каких-либо ограничениях в работе аэропорта не поступало. Позже выяснилось, что рейсы отменили из-за технических неисправностей самолетов.
Люди ждут информации от представителей авиакомпании. По данным Telegram-канала «Москва 24», пассажиры сообщают, что как минимум два рейса Pegasus Airlines в Москву были отменены по причине неисправности воздушных судов.
