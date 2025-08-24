Достижения.рф

Два рейса Pegasus Airlines из Бодрума в Москву отменены из-за неисправности самолетов

Около 200 пассажиров не могут вылететь из Бодрума в Москву из-за отмены рейсов
Фото: Istock/AlxeyPnferov

Два рейса авиакомпании Pegasus Airlines из Бодрума в Москву были отменены 24 августа 2025 года из-за технических неисправностей самолетов, оставив около 200 пассажиров без своевременной информации и помощи. Официальных сообщений о закрытии аэропорта Внуково не поступало.



По словам пассажиров, представители авиакомпании первоначально объяснили отмену рейсов закрытием аэропорта Внуково.

Однако официальных сообщений о каких-либо ограничениях в работе аэропорта не поступало. Позже выяснилось, что рейсы отменили из-за технических неисправностей самолетов.

Люди ждут информации от представителей авиакомпании. По данным Telegram-канала «Москва 24», пассажиры сообщают, что как минимум два рейса Pegasus Airlines в Москву были отменены по причине неисправности воздушных судов.

Елизавета Теодорович

