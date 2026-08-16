Два рыболовных судна пострадали от «корабля-призрака» в Тихом океане, пишут СМИ
В Тихом океане неизвестное судно атаковало два рыболовных траулера — La Negra Francisca Duarte II и Don Maca. Об этом стало известно 16 августа.
По информации телеканала CNN, удары по кораблям наносились с применением беспилотных летательных аппаратов, оснащенных взрывчаткой. Рыбаки утверждают, что нападение совершил синий «корабль-призрак». По их словам, экипаж агрессора общался на английском языке, а некоторые члены команды имели на форме нашивки с флагом США.
После столкновения моряков с неизвестного судна передали в руки береговой охраны Сальвадора. Сами же члены экипажа «призрака» объяснили свои действия тем, что якобы потерпели кораблекрушение.
Ранее индийский корабль попал под обстрел и затонул возле берегов Йемена. Подробности в нашем материале.
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