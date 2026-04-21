Два самолета едва не столкнулись в аэропорту Колумбии из-за ошибки диспетчеров
Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa и грузовой борт Qatar Airways опасно сблизились и едва не столкнулись в Колумбии из-за ошибки диспетчеров. Об этом пишет портал Simple Flying.
19 апреля сотрудники аэропорта Эль-Дорадо в Боготе направили оба самолета — Boeing 787 и Boeing 777F — на одну взлетно-посадочную полосу из-за временного закрытия другой. В результате грузовой борт оказался над пассажирским, вынудив экипаж немецкого авиаперевозчика уйти на второй круг.
Через 15 минут лайнер с туристами благополучно приземлился на той же полосе. Уточняется, что обошлось без происшествий.
Ранее пресс-служба транспортной полиции Казахстана сообщила о проверке после дебоша на рейсе Екатеринбург — Астана. В соцсетях разошлось видео, на котором пьяный пассажир ходит между креслами, пристает к людям и ругается матом.
Читайте также: