Под Новосибирском пенсионер провалился под лед на озере и выжил
В Новосибирской области спасатели эвакуировали 68-летнего мужчину, провалившегося под лед. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел на озере Чебачье. Пенсионер смог самостоятельно выбраться из воды, но сил вернуться у него уже не осталось. Прибывшие на место сотрудники Карасукского отряда добрались до пострадавшего на лодке, подняли его на борт и доставили на берег.
Мужчина сильно замерз и выглядел истощенным, однако от госпитализации отказался. Спасатели отвезли его домой и передали родственникам. Позже близкие решили положить его в больницу.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе обнаружили тело девятилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Уса во время прогулки.
