Mash: Два сильных землетрясения произошли в Сочи с разницей в пять минут
Два сильных землетрясения произошли в Сочи с разницей в пять минут. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,4 в Краснодарском крае. Согласно информации источника, это одно из наиболее мощных сейсмических явлений в регионе за последние годы.

Толчки были ощутимы в Адлере, Дагомысе и горах Красной Поляны. Первый произошел около 15:05 мск, второй — в 15:10 мск. По словам местных жителей, в квартирах зашатались люстры и мебель.

