03 марта 2026, 16:09

Mash: Два сильных землетрясения произошли в Сочи с разницей в пять минут

Фото: iStock/Petrovich9

Два сильных землетрясения произошли в Сочи с разницей в пять минут. Об этом пишет Telegram-канал Mash.