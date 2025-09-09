Отравление волонтеров на Сахалине: подробности

09 сентября 2025, 14:48

СК завел дело по факту отравления волонтеров на фестивале на Сахалине

Фото: istockphoto/blinow61

По факту отравления волонтёров на фестивале «Крылья Сахалина» в Сахалинской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону в соцсетях.