Отравление волонтеров на Сахалине: подробности
По факту отравления волонтёров на фестивале «Крылья Сахалина» в Сахалинской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону в соцсетях.
В сообщении ведомства сказано, что по результатам мониторинга СМИ возбуждено производство по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Точное число пострадавших не называется. Прокуратура Сахалинской области также начала проверку.
Фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» прошёл на аэродроме Пушистый в городе Корсакове с 5 по 7 сентября.
