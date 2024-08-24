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Два сотрудника колонии в тяжелом состоянии после теракта в ИК-19

Два пострадавших при захвате ИК-19 сотрудника остаются в тяжелом состоянии
24 августа 2024, 11:57
Фото: istockphoto / mercava

Фото: istockphoto / mercava

Два сотрудника волгоградской ИК-19, которые пострадали во время захвата заложников террористами, находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет здравоохранения Волгоградской области 24 августа.
Врачи продолжают бороться за жизни сотрудников колонии в Волгограде, которые пострадали от рук террористов во время захвата ИК-19. В больнице находятся четыре человека, двое из них остаются в состоянии средней тяжести.

Всего во время теракта в Волгограде погибли восемь заложников. Тела четверых убитых боевиками заключенных нашли после штурма. Также боевики убили трех сотрудников: начальника воспитательного отдела Виктора Чернушкина, зама начальника по безопасности Андрея Кучму и начальника отдела охраны Ивана Кречетова.



Еще один сотрудник ФСИН, Сергей Гордополов, скончался в больнице, куда попал с многочисленными ножевыми ранениями и черепно-мозговой травмой.
Приверженцы «Исламского государства»* захватили колонию №19 в Волгограде 23 августа. В заложниках были 8 сотрудников ИК и четверо заключенных.

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#теракт
Подравшихся с полицейским в Анталье россиянок продержат в Турции до декабря
Подравшиеся с полицейским в Турции россиянки останутся в стране на 3,5 месяца
24 августа 2024, 09:52

Фото: iStock/9parusnikov

Две российские туристки, которые подрались с полицейским в аэропорту Антальи, останутся в Турции еще на 3,5 месяца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Светлана и Юлия останутся в Турции до зимы, так как суд по их делу назначили на 11 декабря. До этой даты россиянкам запрещено покидать страну.

Женщины рассказали журналистам, что они по-прежнему находятся без денег в заброшенном здании, чтобы не попасться на глаза правоохранителям. Отмечается, что к их тратам добавились еще и расходы на лекарства — обе туристки заболели.

Согласно информации канала, посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, однако пока на ситуацию это никак не повлияло.

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#турция
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Две женщины пострадали при атаке БПЛА под Воронежем
24 августа 2024, 09:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки ВСУ в Воронежской области две женщины получили травмы. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Одна женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, в то время как другая получила лёгкие повреждения и отказалась от госпитализации», — написал он.

Глава региона уточнил, что российские системы ПВО сбили пять беспилотников, которые были перехвачены над территорией области. В трех населенных пунктах Острогожского района введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий пожара и разминирования опасных объектов.

По словам Гусева, жилые здания, согласно предварительным данным, не пострадали, однако в одном из сел района могут возникнуть проблемы с электроснабжением из-за повреждения линий электропередач. Энергетики начнут устранять последствия после получения разрешения от соответствующих служб.

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#пво
#воронежская область
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Следствие провело очную ставку с обвиняемыми по делу о покушении на Симоньян
24 августа 2024, 09:35

Фото: iStock/Elena Horrmann

Следствие провело очную ставку с группой обвиняемых по делу о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что злоумышленники готовили покушение на Ксению Собчак. Преступление планировали осуществить члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.

Федеральная служба безопасности предотвратила покушения на Симоньян и Собчак в июле прошлого года.

7 мая в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак и главного редактора «RT» Маргариты Симоньян были задержаны три новых подозреваемых. О том, кто готовился к убийству российских журналисток и кто стоит за организацией преступления, читайте в материале «Радио 1».

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Режим ЧС введен в Воронежской области после атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС
24 августа 2024, 08:44

Фото: istock/sommersby

В Острогожском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий ночной атаки дронов. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его информации, из одного села и садоводческого товарищества были эвакуированы около 200 человек. Для них организовали временный пункт размещения, однако большинство временно будут проживать у родственников. Жителям соседнего села провели инструктаж по безопасности.

В результате атаки дронов пострадали две женщины: одну доставили в больницу в тяжелом состоянии, другая получила легкие травмы и отказалась от госпитализации.

По предварительным данным, гражданские объекты не пострадали, однако в одном из сел Острогожского района ожидаются перебои с электричеством из-за повреждения линии электропередачи, отметил Гусев.

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#травмы
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#воронежская область
#бпла
#сво
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Пассажирский самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту из-за отказа двигателя
24 августа 2024, 07:29

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский самолет Ан-2, на борту которого находилось 11 человек, совершил экстренную посадку в Якутии. Об этом пишет в своем Telegram-канале ГУ МЧС по республике.
Борт вылетел из поселка Солнечный Усть-Майского района и совершил вынужденную посадку в пяти километрах от места взлета. Уточняется, что причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.

Согласно информации ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что экстренную посадку в аэропорту Шереметьево совершил Боинг-737, в котором началась разгерметизация самолёта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#якутия
#аэропорт
#пассажиры
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Бабушка изрезанного террористами сотрудника ФСИН рассказала о внуке
24 августа 2024, 06:53

Фото: istockphoto / mercava

Сотрудник 19-й исправительной колонии (ИК) в Волгоградской области 25-летний Сергей Гордополов, захваченный террористами в заложники, работал в ИК-19 уже второй год, рассказала «МК» его бабушка.
По ее словам, он окончил университет в Санкт-Петербурге, взял там кредит и вернулся в Суровикино на временную работу.

«Ничего хорошего там [в колонии] нет. Работал он там только потому, что осенью вернулся из армии, никуда не смог устроиться», – отметила бабушка Гордополова.

Женщина подчеркнула, что ИК-19 считалась одной из лучших в регионе.

«Я знаю, потому что сама там работала, пока не вышла на пенсию», – поделилась она.

Ранее стало известно Известно, что ранее террористы пытали Гордополова и изрезали ему голову. Боевики, предположительно, тяжело ранили сотрудника и предложили обменять его на другого заложника.

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#волгоградская область
#ик-19
#колония
#сотрудники
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#санкт-петербург
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#учёба
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Российский вертолет нанес удар по дислокации ВСУ вблизи Курска
24 августа 2024, 06:01

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Российский вертолет Ка-52 атаковал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», – отмечается в сообщении.

После нанесения удара вертолет совершил противоракетные маневры, сбросил тепловые ловушки и благополучно вернулся в точку взлета». В ведомстве подчеркнули, что в результате вылета были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.

Ранее сообщалось, что не менее 20 боевиков ВСУ, пытавшихся направиться в сторону Курской области, были нейтрализованы под Глуховом в Сумской области. Это произошло в результате удара с применением фугасных авиабомб.

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В Воронежской области начался пожар с детонацией в результате атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области в результате атаки БПЛА начался пожар с детонацией
24 августа 2024, 05:17

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

Дежурные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили ряд беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, обломки БПЛА упали и вызвали пожар с детонацией, но новых жертв и разрушений гражданских строений на данный момент не зафиксировано.

Гусев отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, и напомнил о введенном в регионе режиме опасности атаки БПЛА.

Ранее в воздушном пространстве над Воронежской областью был уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения, ему оказана необходимая медицинская помощь.

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#воронежская область
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#пво
#бпла
#взрыв
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В МАГАТЭ назвали причину потери связи Запорожской АЭС с единственной резервной ЛЭП
Гросси: Запорожская АЭС потеряла связь с резервной ЛЭП из-за военных действий
24 августа 2024, 04:06

Фото: istockphoto/Nordroden

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с единственной резервной линией электропередачи (ЛЭП) за пределами площадки. Об отключении сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Перебои последовали за сообщениями о военной активности в регионе: группа экспертов МАГАТЭ по атомным электростанциям сообщила, что в последние 24 часа слышала взрывы вблизи станции. Отмечается, что связь восстановили в пятницу, 23 августа.

Ранее МАГАТЭ заявило, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате инцидента была повреждена дорога между главными воротами АЭС. БПЛА упал рядом с главным бассейном для распыления охлаждающей воды.

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#электричество
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