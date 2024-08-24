Два сотрудника колонии в тяжелом состоянии после теракта в ИК-19

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Два сотрудника волгоградской ИК-19, которые пострадали во время захвата заложников террористами, находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет здравоохранения Волгоградской области 24 августа.
Врачи продолжают бороться за жизни сотрудников колонии в Волгограде, которые пострадали от рук террористов во время захвата ИК-19. В больнице находятся четыре человека, двое из них остаются в состоянии средней тяжести.
Всего во время теракта в Волгограде погибли восемь заложников. Тела четверых убитых боевиками заключенных нашли после штурма. Также боевики убили трех сотрудников: начальника воспитательного отдела Виктора Чернушкина, зама начальника по безопасности Андрея Кучму и начальника отдела охраны Ивана Кречетова.
Еще один сотрудник ФСИН, Сергей Гордополов, скончался в больнице, куда попал с многочисленными ножевыми ранениями и черепно-мозговой травмой.
Приверженцы «Исламского государства»* захватили колонию №19 в Волгограде 23 августа. В заложниках были 8 сотрудников ИК и четверо заключенных.
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Всего во время теракта в Волгограде погибли восемь заложников. Тела четверых убитых боевиками заключенных нашли после штурма. Также боевики убили трех сотрудников: начальника воспитательного отдела Виктора Чернушкина, зама начальника по безопасности Андрея Кучму и начальника отдела охраны Ивана Кречетова.
Еще один сотрудник ФСИН, Сергей Гордополов, скончался в больнице, куда попал с многочисленными ножевыми ранениями и черепно-мозговой травмой.
Приверженцы «Исламского государства»* захватили колонию №19 в Волгограде 23 августа. В заложниках были 8 сотрудников ИК и четверо заключенных.
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Лия Мурадьян