Два судна подверглись атаке рядом с побережьем Омана
У побережья Омана два судна подверглись атаке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Согласно материалу, четыре неустановленных снаряда поразили два судна в четырёх морских милях к западу от города Хасаб. На одном из них начался пожар, при этом информации о возможных последствиях на борту второго судна пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что пенсионера из России арестовали за сексуальные домогательства в Турции. Пожилой мужчина решил отдохнуть в пятизвёздочном отеле, расположенном в тихом курортном посёлке, однако его поведение заставило персонал обратиться в полицию. В результате россиянин попал в закрытую тюрьму типа L в Алании, куда обычно помещают за тяжкие и средней тяжести преступления.
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