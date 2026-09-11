Два судна подверглись атаке рядом с побережьем Омана

11 сентября 2026, 00:55

Reuters: Четыре снаряда поразили два судна у побережья Омана

Фото: iStock/eugenesergeev

У побережья Омана два судна подверглись атаке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).