Два судна столкнулись в реке российского города

08 августа 2026, 16:55

Два судна столкнулись в Малой Невке в Санкт-Петербурге

Фото: istockphoto/Page Chichester

В ночное время в акватории реки Малой Невки в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух плавсредств. Об этом стало известно 8 августа.