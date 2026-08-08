Два судна столкнулись в реке российского города
В ночное время в акватории реки Малой Невки в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух плавсредств. Об этом стало известно 8 августа.
Как проинформировали в пресс-службе Северо-Западного линейного управления МВД России на транспорте, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть около 01:00. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, экологической угрозы из-за разлива топлива не зафиксировано.
Одно из судов получило легкие механические повреждения. В настоящий момент сотрудники транспортной полиции проводят доследственную проверку по факту случившегося.
Ранее в Петербурге пассажирский катамаран допустил навал на маломерное судно. Подробности в нашем материале.
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