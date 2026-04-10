Стали известны новые подробности о пропавших на Камчатке туристах

10 апреля 2026, 05:33

МЧС: пропавшие на Камчатке туристы могли укрыться в пещерах

На Камчатке продолжаются поиски пропавшей группы туристов. Вероятно, они укрылись от пурги в пещерах, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.





В настоящий момент спасатели уже выдвинулись на поиски отделившейся части коллектива. С собой у них были спутниковый телефон и палатка.



По информации ведомства, пропавшие путешественники хорошо подготовлены к трудностям на маршруте. Группа состоит из опытных лыжников с практикой походов в разных климатических условиях.



«Сегодня у них контрольный срок выхода. На связь они еще не выходили. Мы можем предположить, что произошла какая-то аварийная ситуация» — сообщили в МЧС.