Рыбак наткнулся на тело модели, плывущее по течению
В Таиланде рыбак обнаружил тело девушки, оказавшейся моделью. Течение принесло погибшую к месту ловли, сообщает портал Need To Know.
Инцидент произошёл возле города Канчанабури. Следователи выяснили, что последним, кто видел модель живой, был таксист, который подвез ее до желаемого места. По словам мужчины, клиентка находилась в состоянии опьянения и после выхода из машины что-то искала.
Правоохранители обнаружили у погибшей пакетик с белым порошком неизвестного происхождения, но ни сумки, ни телефона при ней не оказалось. Предварительно, смерть девушки не носила насильственного характера — на теле не обнаружили никаких повреждений. Расследование продолжается.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Хабаровске бетонная конструкция зажала ногу девочки прямо посреди водоёма. Спасателям пришлось плыть к ребёнку с тяжёлым инструментом и несколько часов освобождать ногу из ловушки.
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