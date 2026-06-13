Две девочки утонули в озере в Тульской области

13 июня 2026, 22:00

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

В Тульской области завершились поисковые работы на озере, расположенном недалеко от одного из поселков. Водолазы подняли на поверхность тела двух девочек в возрасте семи и девяти лет, сообщили в региональном управлении МЧС России.