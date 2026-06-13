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Две девочки утонули в озере в Тульской области

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

В Тульской области завершились поисковые работы на озере, расположенном недалеко от одного из поселков. Водолазы подняли на поверхность тела двух девочек в возрасте семи и девяти лет, сообщили в региональном управлении МЧС России.



Трагедия произошла на необорудованном для купания водоеме. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства.

Ранее похожий трагический инцидент случился на Волге в Самарской области. Двое 15-летних подростков решили переплыть реку на самодельном плоту.

Их плавучее средство перевернулось всего в 50-70 метрах от берега. Спасательных жилетов на детях не было. Одному из юношей удалось самостоятельно выбраться из воды, а второй начал тонуть из-за намокшей одежды.

Никита Кротов

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