Две девочки утонули в озере в Тульской области
В Тульской области завершились поисковые работы на озере, расположенном недалеко от одного из поселков. Водолазы подняли на поверхность тела двух девочек в возрасте семи и девяти лет, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Трагедия произошла на необорудованном для купания водоеме. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства.
Ранее похожий трагический инцидент случился на Волге в Самарской области. Двое 15-летних подростков решили переплыть реку на самодельном плоту.
Их плавучее средство перевернулось всего в 50-70 метрах от берега. Спасательных жилетов на детях не было. Одному из юношей удалось самостоятельно выбраться из воды, а второй начал тонуть из-за намокшей одежды.
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