Две легковушки столкнулись в Ленобласти, есть пострадавшие
В Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Всех их доставили в медицинские учреждения.
Как сообщает региональное управление МЧС РФ в Макс, авария случилась на трассе у поворота на деревню. Столкнулись отечественная «семерка» и универсал Lada Largus.
В ведомстве уточнили, что госпитализация потребовалась водителю Largus, а также трем его пассажирам — женщине и двум детям. Сведения о степени тяжести полученных травм в настоящий момент не раскрываются. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Ранее ДТП с участием нескольких машин случилось на МКАД. Подробности в нашем материале.
Читайте также: