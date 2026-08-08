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Две легковушки столкнулись в Ленобласти, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при ДТП в Ленобласти
Фото: istockphoto/z1b

В Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Всех их доставили в медицинские учреждения.



Как сообщает региональное управление МЧС РФ в Макс, авария случилась на трассе у поворота на деревню. Столкнулись отечественная «семерка» и универсал Lada Largus.

В ведомстве уточнили, что госпитализация потребовалась водителю Largus, а также трем его пассажирам — женщине и двум детям. Сведения о степени тяжести полученных травм в настоящий момент не раскрываются. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

​Ранее ДТП с участием нескольких машин случилось на МКАД. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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