Две легковушки столкнулись в Ленобласти, есть пострадавшие

08 августа 2026, 19:54

Четыре человека пострадали при ДТП в Ленобласти

Фото: istockphoto/z1b

В Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Всех их доставили в медицинские учреждения.