Две омские школьницы изрезали подругу из-за ревности к парню

11 ноября 2026, 00:53

В Омской области две школьницы напали с ножом на подругу из-за ревности к парню

Фото: iStock/Artem Kniaz

Две школьницы из Омской области напали с ножом на подругу на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.