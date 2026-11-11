Две омские школьницы изрезали подругу из-за ревности к парню
Две школьницы из Омской области напали с ножом на подругу на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Всё случилось вечером 9 ноября в посёлке Большеречье. Предварительно, нетрезвые подростки подкараулили на мосту возле зоопарка знакомую, которая является студенткой местного колледжа, и атаковали её ножом. Происходящее девушки снимали на видео. Жертва нападения получила множественные ранения, в том числе в ногу и шею.
После случившегося пострадавшую доставили в Омск на вертолёте в тяжёлом состоянии. По информации Telegram-канала Baza, сейчас она находится в реанимации. Уточняется, что обеих нападавших уже доставили в полицию. Есть вероятность, что причиной инцидента стала ревность одной из несовершеннолетних к своему парню.
Читайте также: