Разгуливающего по улице медведя заметили в селе Гремячинск в Бурятии
В селе Гремячинск к людям вышел медведь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Прибайкальского района Бурятии.
Очевидцы сняли зверя на видео из салона автомобиля и выложили запись в соцсети. На кадрах видно, как хищник идёт по сельской улице, пока водитель громким сигналом отпугивает его и гонит к окраине. По предварительным сведениям, всё произошло утром в пятницу.
По уточнённой информации ЕДДС, медведь действительно появился на территории, и туда оперативно выехали охотники. Они уже прибыли на место и начали работу.
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