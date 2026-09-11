В Москве зацепер погиб от удара током на крыше поезда
В Москве на железнодорожной станции Москворечье погиб зацепер. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Молодой человек забрался на крышу состава. Там его резко ударило током. Пострадавший получил серьёзные травмы и не выжил. Сотрудники станции сняли его с крыши поезда без признаков жизни.
Сейчас сотрудники профильных ведомств выясняют все обстоятельства произошедшего. Они устанавливают, как молодой человек оказался на крыше состава и почему он не соблюдал правила безопасности.
До этого сообщалось о чрезвычайном происшествии в центре Екатеринбурга. Там подросток-зацепер решил запрыгнуть на соединение вагонов трамвая, но не удержался и упал под колёса.
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