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Дверь лифта зажала руку ребёнку и протащила его несколько этажей вверх в Петербурге

Baza: Лифт зажал руку ребёнку и протащил его несколько этажей вверх в Петербурге
Фото: iStock/Sergey Granev

Дверь лифта зажала руку маленькому ребёнку и протащила его несколько этажей вверх в Петербурге. Об этом пишет Baza.



В последний момент, когда створки лифта начали закрываться, ребёнок сунул руку в проём. Пальцы остались снаружи, и кабина пришла в движение. Мать в панике нажимала все кнопки, в том числе и кнопку отмены, но лифт не прекращал движение.

На третьем этаже кабина остановилась. Когда двери открылись, выяснилось, что малыш чудом избежал травм — его пальцы остались невредимыми.

Ранее сообщалось, что в Москве при падении лифта на стройплощадке погиб один монтер, еще один пострадал. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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