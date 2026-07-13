Дверь лифта зажала руку ребёнку и протащила его несколько этажей вверх в Петербурге
Дверь лифта зажала руку маленькому ребёнку и протащила его несколько этажей вверх в Петербурге. Об этом пишет Baza.
В последний момент, когда створки лифта начали закрываться, ребёнок сунул руку в проём. Пальцы остались снаружи, и кабина пришла в движение. Мать в панике нажимала все кнопки, в том числе и кнопку отмены, но лифт не прекращал движение.
На третьем этаже кабина остановилась. Когда двери открылись, выяснилось, что малыш чудом избежал травм — его пальцы остались невредимыми.
Ранее сообщалось, что в Москве при падении лифта на стройплощадке погиб один монтер, еще один пострадал. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: