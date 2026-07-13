Дверь лифта зажала руку ребёнку и протащила его несколько этажей вверх в Петербурге

13 июля 2026, 16:33

Baza: Лифт зажал руку ребёнку и протащил его несколько этажей вверх в Петербурге

Фото: iStock/Sergey Granev

Дверь лифта зажала руку маленькому ребёнку и протащила его несколько этажей вверх в Петербурге. Об этом пишет Baza.