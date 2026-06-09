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Движение на МЖД встало из-за удара молнии

Сбой из-за удара молнии произошел на Горьковском направлении МЖД
Фото: istockphoto/Apriori1

На станции «Железнодорожная» Горьковского направления Московской железной дороги из-за попадания молнии произошел сбой в работе систем ж/д автоматики. Инцидент случился сегодня в 16:22 по Москве, сообщили в пресс-службе магистрали.



После срабатывания защитных систем электропоезд №6758, следующий маршрутом «Лесной Городок — Захарово», совершил вынужденную остановку. В настоящее время ряд пригородных поездов следуют с незначительным отклонением от графика.

Тем временем на западе Уганды в районе Кабале удар молнии привел к гибели троих детей. Как передает Nilepost News, трагедия произошла 3 мая во время сильного ливня с грозой.

Две 13-летние школьницы (родные сестры) и четырехлетняя воспитанница детского сада укрывались от непогоды в кухне. Молния попала в здание, дети погибли мгновенно. Взрослых в этот момент дома не было.

Никита Кротов

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