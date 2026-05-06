Удар молнии убил трех прятавшихся на кухне девочек
В Уганде молния убила трех девочек. Об этом сообщает издание Nilepost News.
Согласно материалу, 3 мая на западе страны в районе Кабале прошел сильный ливень с грозой. Две 13-летние школьницы и четырехлетняя воспитанница детского сада прятались от непогоды на кухне. Удар молнии в здание мгновенно унес жизни детей. Взрослых в тот момент дома не было.
Установлено, что две погибшие девочки были сестрами, а третья — их соседкой. Директор школы, в которой обучались несовершеннолетние, назвал трагедию глубоко болезненной как для учебного заведения, так и для всего сообщества. Лидер деревенской общины отметил, что из-за плохой погоды не удалось сразу связаться с полицией, из-за чего формальности застопорились.
