На подъезде к МКАД внедорожник на полной скорости врезался в грузовик

10 ноября 2025, 22:58

Пять экипажей скорой помощи работают на месте ДТП с участием внедорожника и фуры

Фото: Istock/z1b

На Ярославском шоссе, перед съездом на МКАД в сторону Москвы, столкнулись джип и грузовик. Очевидец сообщил изданию 360.ru подробности инцидента.





По словам источника, внедорожник на высокой скорости врезался в большегруз. Состояние водителя легкового автомобиля свидетель оценил как крайне тяжёлое.

«Я думаю, водитель, если выжил, то находится в очень тяжёлом состоянии», — отметил он.