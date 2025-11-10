На подъезде к МКАД внедорожник на полной скорости врезался в грузовик
Пять экипажей скорой помощи работают на месте ДТП с участием внедорожника и фуры
На Ярославском шоссе, перед съездом на МКАД в сторону Москвы, столкнулись джип и грузовик. Очевидец сообщил изданию 360.ru подробности инцидента.
По словам источника, внедорожник на высокой скорости врезался в большегруз. Состояние водителя легкового автомобиля свидетель оценил как крайне тяжёлое.
«Я думаю, водитель, если выжил, то находится в очень тяжёлом состоянии», — отметил он.На место происшествия оперативно выехали пять машин скорой медицинской помощи. В составе медицинской колонны присутствовала реанимация. Сотрудники экстренных служб сейчас оказывают пострадавшим необходимую помощь. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины дорожного происшествия. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в Ленинградской области произошёл сход тепловоза с рельсов.